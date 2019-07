RDC – Ebola urgence mondiale : Kinshasa approuve la décision de l'OMS

En RDC, le gouvernement déclare « accepter » la décision de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de déclarer l‘épidémie d’Ebola une urgence mondiale.

« Le ministère de la Santé accepte l‘évaluation du comité d’experts », peut-on lire dans un communiqué rendu public mercredi par le ministère de la Santé de RDC.

Les experts, ce sont ceux de l’Organisation mondiale de la santé qui avaient publié dans la soirée une décision attribuant à l‘épidémie d’Ebola qui frappe des provinces de l’est, le statut d’urgence sanitaire mondiale.

Autrement dit, la situation est « grave, soudaine, inhabituelle ou inattendue », avec des conséquences sanitaires « au-delà des frontières nationales de l‘État touché ». Quitte à « exiger une action internationale immédiate », selon les critères du Règlement sanitaire international.

Mais la satisfaction de Kinshasa est tout sauf béate. « Le ministère espère que cette décision n’est pas le résultat des nombreuses pressions de différents groupes de parties prenantes qui voulaient utiliser cette déclaration comme une opportunité pour lever des fonds pour les acteurs humanitaires malgré les conséquences potentiellement néfastes et imprévisibles pour les communautés affectées qui dépendent grandement du commerce transfrontalier pour leur survie », redoutent le ministre de la Santé le Dr Oly Ilunga et ses collaborateurs.

Cette déclaration de l’OMS intervient juste après le décès d’un patient diagnostiqué à Goma, une ville de près de 2 millions d‘âmes située aux frontières ougandaise et rwandaise et dotée d’un aéroport international. D’où la crainte de propagation dans les pays limitrophes, voire plus loin encore.

Déclarée en août 2018 à Beni (Nord-Kivu), cette épidémie qui a déjà fait plus de 1600 décès est la dixième qui touche la RDC depuis 1976.