Sénégal - Maurice : une convention et des épines

Dakar a récemment dénoncé la convention fiscale de 17 ans qui la liait à Port Louis.

De l’aveu même du président Macky Sall, repris par la presse locale, le Sénégal en 17 ans de convention fiscale avec Maurice, a perdu près de 150 milliards de francs CFA, l‘équivalent d’environ 256 millions de dollars.

Une poignée de multinationales minières, exerçant au Sénégal et ayant leur siège à Maurice sont donc visées.

Elle profitaient ainsi des failles de la législation fiscale, pour user et abuser des cadeaux fiscaux…

Paul Koffi , fiscaliste à Pointe Noire nous en dit plus.

Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.