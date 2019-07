CAN 2019 : ces fans qui se régalent en Égypte [Vidéo]

Ils sont des centaines à avoir fait le déplacement pour l‘Égypte à l’occasion de cette 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football pour supporter leurs sélections nationales. Autant que les joueurs sur le terrain, ils savent donner du ton dans un stade et se font plaisir tout au long de cette compétition. Et si c’étaient eux les véritables stars de cette CAN ?

Crédit photos : CAF/ Reuters