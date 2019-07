Douala, bourse unique d'Afrique centrale

Le marché de la bourse se renforce en Afrique avec l’opérationnalisation effective cette semaine de la BVMAC, la bourse unifiée des valeurs mobilières d’Afrique centrale au Cameroun.

C’est à Douala, au Cameroun, que se trouve désormais le siège de la bourse des valeurs mobilières d’Afrique centrale BVMAC.

L’unique marché financier de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale se donne pour objectif d’accroître les recettes budgétaires des pays de la sous-région à travers une plus grande diversification des sources de financement des États et des entreprises.

Safaricom : bilan positif pour Bob Collymore

C‘était un grand homme de l‘économie sous-régionale et africaine. Bob Collymore, le directeur général de Safaricom décédé cette semaine, laisse derrière lui un héritage économique d’environ 11 milliards de dollars américains.

Bob Collymore était sans doute un ‘‘visionnaire’‘ si l’on s’en tient au terme utilisé par le président kényan pour qualifier l’ancien président directeur général de Safaricom, décédé à 61 ans d’une leucémie.

Le Britannique voulait faire du Kenya un vaste pôle de développement et d’industrialisation qui rendrait le pays incontournable dans le domaine des télécommunications et en Afrique de l’Est.

Rappelons que Safaricom est une des plus importantes sociétés d’Afrique de l’Est, avec un chiffre d’affaires d’environ 2,34 milliards de dollars et un bénéfice net de plus de 61 millions de dollars pour l’exercice annuel achevé en mars.