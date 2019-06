L'Afrique est-elle prête pour la 5G ?

Imaginez un monde où vous pouvez télécharger tout un film en moins d’une seconde. C’est cela, et même davantage que le réseau 5G va offrir aux utilisateurs. La 5G est la prochaine génération de la technologie cellulaire. Elle promet une communication plus rapide et plus fidèle.

Selon les analystes, la plupart des opérateurs de réseau de téléphonie essaient toujours de rentabiliser leurs investissements en 4G, en 3G et en LTE.

La question est de savoir si l’Afrique envisage la 5G. Et si oui, combien coûtera cette ambition ? Pour en savoir davantage, Ignatius Annor a contacté Derek Barbans Laryea. Il est responsable de recherche et de la communication à la chambre des télécommunications du Ghana.