[En direct] Mondial féminin 2019 : début du match d'ouverture entre la Corée du Sud et la France

Le coup d’envoi de la 8e édition de la Coupe du monde de football féminine qui se joue du 7 juin au 7 juillet en France vient d‘être donné. La France affronte la Corée du Sud.

Les heures sont en GMT

But pour la France. Il porte la signature d’Eugénie le Sommer

A dream start for the hosts, with the earliest goal in a #FIFAWWC opening match ?#FRAKOR 1-0 | #FIFAWWC pic.twitter.com/2POPjMZK0T — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) 7 juin 2019

19h 00 : Ça y est ! Le coup d’envoi vient d‘être donné. Coréennes et Françaises vont, pendant 90 minutes rivaliser d’ardeur pour remporter le match d’ouverture de la 8è coupe du monde de football féminine qui se déroule du 7 juin au 7 juillet.

18h 55 : L’arbitre centrale du match ? C’est à l’Uruguayenne Claudia Umpierrez, que revient l’honneur d’arbitrer ce match d’ouverture, d’après des médias français.

Claudia Umpiérrez ROMPE ESTEREOTIPOS para esta Copa Mundial Femenina de Futbol ??⚽ #FIFAWWC pic.twitter.com/sxREsgEBrN — MedioTiempo (@mediotiempo) 7 juin 2019

El partido inaugural del FIFAWWC #Francia2019 dirigido por dos árbitros Uruguayas: Claudia Umpiérrez y Luciana Mascaraña. ???? pic.twitter.com/Dbepg16XVm — Rafael Fernández (Rafaferlis) 7 juin 2019

18h 50 : Le show “réussi” de Jain. Dans le cadre de la cérémonie d’ouverture, la chanteuse française Jain a chanté “Gloria”. Au grand bonheur des milliers de supporters qui ont fait le déplacement du Parc des princes. “Merci pour votre incroyable performance”, ont lancé de nombreux fans

18h 45 : Le onze de chaque équipe. Il ne reste que près de quinze minutes pour que les choses sérieuses commencent.

ICYMI | It's Opening Night of the #FIFAWWC in Paris!



Here's your team news for #FRAKOR



Want to join us? Find who is showing the match in your location here ?https://t.co/t64sDOmQGs — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) 7 juin 2019

18h 24 : L’adrenaline monte à mesure que le temps s‘écoule

18h 22 : La fierté de supporter les Bleues

18h 20 : La sélection française

18h 00 : Classement de la Corée du Sud et de la France.

17h 50 : L’engouement de ces supportrices brésiliennes est loin d‘être anodin. La “seleçao” a des arguments à faire valoir lors de cette compétition. Et même si elle n’a jamais remporté une seule édition, les protégées de Oswaldo Fumeiro Alvarez pourraient cette fois-ci faire douter même les États-Unis, tenants du titre.

Les Brésiliennes sont au taquet ! Qu’est-ce que ça va être quand la Seleçao va jouer !!! ? pic.twitter.com/LISKCTGQmq — Aymeric Le Gall (@AymericLeGall) 7 juin 2019

17h 30 : Et si les Bleues remportaient cette coupe du monde comme leurs homologues garçons en 1998 au Stade de France ou encore en Russie en 2018 ? C’est en tout cas le rêve le plus ardent du public français en ce moment. “Faites comme Kylian”, entend-on dire en ce moment allusion faite à la star du PSG qui a remporté l’année dernière la coupe du monde en Russie.

Kylian gets it.



Be like Kylian. #DareToShine https://t.co/MDUqB4EfjI — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) 7 juin 2019

17h 20 : Des fans déjà prêts à soutenir leurs stars. Ci-dessous, des supporteurs de l‘équipe de France.

16h 50 : En attendant le coup d’envoi, des experts commentent le protocole d’accord signé cet après-midi par l’ONU Femmes et la FIFA. Ce protocole acte la mutualisation des efforts par les deux organisations afin de mieux promouvoir le football féminin à travers le monde.

« J’espère que ce Mémorandum nous servira de caisse de résonance, car le pouvoir du football de toucher les gens est plus fort que tout discours à l’ONU. Il enlèvera toutes les barrières qui nous empêchent d’atteindre le cœur des filles. Par le sport, elles éprouvent de la joie et veulent imiter ce qu’elles voient sur le terrain. On dit que l’on se souvient toujours de ce que quelqu’un vous fait ressentir, beaucoup plus en tout cas que de ce qu’il vous dit. Et le sport provoque des sentiments. C’est pourquoi il s’agit d’une plateforme tellement importante », s’est félicitée Phumzile Mlambo-Ngcuka, secrétaire générale adjointe des Nations unies et Directrice exécutive d’ONU Femmes.

“Together, we will raise awareness about women’s football and its impact in terms of health, empowerment and positive role models for women and girls around the world.” – Gianni Infantino



Read more about a historic day for FIFA and UN_Women ? https://t.co/1aHgLqK7yW pic.twitter.com/36wmiG2QIG — FIFA Women's World Cup (FIFAWWC) 7 juin 2019

Bon à savoir

Le match d’ouverture prévu à 18h GMT oppose la France pays hôte à la Corée du Sud. D’après des médias français, le match sera précédé d’une cérémonie inaugurale d’une dizaine de minutes. Une cérémonie dont rien ne filtre encore quant au déroulement.

Néanmoins, elle sera marquée par la présence de Jeanne Louise Galice, dite Jain, chargée de faire le show. La chanteuse française qui se dit « ravie de pouvoir chanter dans un stade » interprétera Gloria » son single sorti récemment.

Et si Jain a choisi de chanter Gloria, c’est parce que cette chanson est « une personnification de la gloire ». Ainsi que la Toulousaine magnifie la gloire dans son œuvre : « Oh Gloria, tout le monde te veut. Le succès est un objectif, mais vous ne l’aurez pas tout. Oh Gloria, j’ai rêvé de toi. Votre succès est un objectif, mais vous n’aurez pas mon âme ».

Ce mondial, dont le slogan est « le moment de briller », va opposer, 24 équipes réparties en six groupes. Des matches de poules à la finale, ce seront au total 52 rencontres qui se joueront dans neuf stades de France. Équipe la plus titrée avec trois trophées sur huit participations, les États-Unis vont faire feu de tout bois pour défendre leur sacre de 2015 au Canada.

N’ayant jamais remporté ce tournoi en quatre participations, les Bleues entendent imiter leurs homologues hommes champions du monde l’an dernier en Russie.

Quant aux Africaines (Nigeria, Cameroun et Afrique du Sud), il est plus que temps d’aller plus loin que les hommes en atteignant, voire dépassant l‘étape des demi-finales.