Présidentielle en Tunisie : le guide du nouveau parti connu

En Tunisie, Youssef Chahed a été élu samedi 1er juin, président de Tahya Tounes, un nouveau parti politique. L’actuel Premier ministre aura pour tâche principale de préparer sa formation à l‘élection présidentielle de novembre prochain.

Une belle nuit sabbatique pour Youssef Chahed. L’actuel Premier ministre tunisien a été élu le 1er juin, président de Tahya Tounes. Signifiant « Vive la Tunisie), Tahya Tounes est un tout nouveau parti dans ce pays d’Afrique du Nord. Il a vu le jour en janvier dernier du fait des défections de cadres suite à des querelles au sein du parti au pouvoir Nidaa Tounes (appel de la Tunisie).

L‘élection de Youssef Chahed à la tête de Tahya Tounes intervient à six mois de l‘élection présidentielle. Et l’univers politique tunisien est constitué de quelque 200 partis dont Ennahda, considéré comme le plus grand du pays et le grand favori de l‘élection à venir d’après les sondages.

Youssef Chahed devrait ainsi affûter toutes les armes possibles pour décrocher une victoire « confortable » afin de « poursuivre les réformes économiques bloquées ».

La Tunisie a été saluée comme la seule réussite démocratique du Printemps arabe, car les manifestations ont renversé Zine El Abidine Ben Ali en 2011, sans effusion de sang comme en Syrie et en Libye.

Toutefois, les gouvernements qui se sont succédé depuis lors, n’ont pas réussi à résoudre les problèmes économiques, notamment la forte inflation et le chômage.