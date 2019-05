Soudan : l'armée condamne la grève générale

Le numéro 2 de l’armée soudanaise a critiqué la grève de deux jours déclenchée par les leaders de la contestation. Le général Mohammed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de Hemedti, a déclaré que la grève “ ne devrait pas nuire au peuple “.

“Je ne veux pas parler de grève, mais ils ne doivent pas faire de mal aux gens, couper l‘électricité, il y a des hôpitaux, des chirurgies, des accouchements, et il y a beaucoup de choses urgentes”, a déploré le général Mohammed Hamdan Dagalo, chef adjoint du Conseil militaire de transition du Soudan.

L’officier se dit toutefois optimiste quant à la poursuite du processus de paix engagé avec les leaders de la société civile. “Nous voulons leur dire que nous ne fermerons pas la porte des négociations, et que la paix est l’un des noms d’Allah, mais nous voulons dire que tous doivent participer, et aussi que les gens doivent être conscients et doivent se revoir”, a-t-il ajouté.

Le mouvement d’humeur, débuté lundi, s’est déroulé sous la forme de pourparlers et à décider de l’arrêt futur des activités dans le pays. Il touche presque tous les secteurs d’activités du pays, dont le Port-Soudan, pôle économique vital du pays.