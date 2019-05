Zimbabwe : neuf mineurs illégaux tués dans des explosions souterraines

Au moins neuf mineurs illégaux ont été tués au Zimbabwe dans des explosions dans une mine d’or à Mazowe, dans le nord de la capitale Harare, a annoncé la police mardi.

“Nous confirmons que huit personnes sont mortes dimanche soir dans la mine Jumbo à Mazowe et une autre plus tard dans une autre explosion sous terre”, a déclaré à l’AFP le porte-parole de la police, Paul Nyathi.

“Leurs corps ont été récupérés et l’enquête est en cours pour déterminer comment ils sont entrés dans la mine dont l’entrée était gardée”, a-t-il poursuivi.

“Une personne souffre de fractures et a été hospitalisée. On nous dit qu’il pourrait y avoir plus de blessés”, a précisé le policier.

L’entreprise propriétaire de la mine, Metallon Corporation, a confirmé le drame, précisant qu’aucun de ses employés ne figurait parmi les victimes.

“Les mineurs illégaux sont entrés dans la mine et ont procédé à des explosions illégales”, a-t-elle expliqué dans un communiqué. “Malheureusement, neuf personnes ont été tuées.”

Le Zimbabwe abrite de nombreux minerais dans son sous-sol, dont du platine, des diamants, de l’or, du charbon ou du cuivre.

Faute d’emploi dans ce pays d’Afrique australe où le chômage avoisine les 90%, de nombreux hommes survivent en travaillant dans des mines désaffectées ou pénètrent illégalement dans des mines toujours exploitées.

En février, au moins 24 mineurs illégaux avaient été tués au fond de puits abandonnés et inondés à la suite d’orages, dans le centre du Zimbabwe.

