Élections au Malawi : Martin Fayulu redoute des fraudes

Martin Fayulu préoccupé par la tournure que pourraient prendre les événements en RDC. Le cadre de l’opposition de RDC dite en effet redouter des fraudes.

« Je suis avec attentivement les événements survenus au Malawi, notamment les rapports sur les votes non vérifiés ajoutés aux résultats globaux et les chiffres au niveau des circonscriptions en cours de modification », a écrit sur son compte Twitter le membre de Lamuka, une coalition de l’opposition l’ayant soutenu lors de la présidentielle du 30 décembre remportée par Félix Tshisekedi.

I’m watching with concern the events in #Malawi, including reports of unverified votes added to overall results and constituency-level figures being changed. I’m reminded of the failure in my own country. This is not what the people deserve. We must all unite to defend democracy.