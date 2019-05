The Dare Experience : explorer le Nigeria autrement !

Quand on pose la question, beaucoup vous diront qu’ils aiment surtout se détendre, aller à la plage ou profiter de nouveaux restaurants lorsqu’ils sont en vacances.

The Dare experience, vous propose de découvrir le Nigeria hors des sentiers battus!

Fondée en 2016 par une jeune nigériane, Ayomide Oluwole, qui de retour au pays après des études au Royaume Uni, a eu envie de découvrir autre chose que des cinémas et des boîtes de nuit à Lagos, The Dare experience propose deux types d’expériences : celles en petits groupes et les expériences en groupes privés.

Au programme plusieurs thématiques: expérience peinture, expérience plage, ou encore la Keke Experience pour n’en citer que quelques-unes, en plus de voyages internationaux au Rwanda, à Zanzibar, ou encore à Dubaï…

Si l’expérience vous tente, vous trouverez toutes les infos sur les pages Instagram, Twitter et Facebook @TheDareExperience !