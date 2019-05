La guerre économique, au scanner

La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis gagne en ampleur au fil des mois. À l’annonce du relèvement de 10 à 25 % des droits de douane sur les produits chinois vendredi dernier, la Chine a répondu par la taxation de 5 000 produits américains… Dernier épisode d’une guerre économique qui se faisait discrète.

De la guerre économique, parlons-en avec Maurice Simo Djom, spécialiste en intelligence économique à Afriland First Bank à Yaoundé, la capitale camerounaise. Il vient de commettre un ouvrage de 416 pages consacré à cette problématique. Il dévoile entre autres les stratégies et les recettes subtiles, déployées par les grandes puissances dans la jungle de la mondialisation sous le regard impassible et passif des Etats du continent. Pourtant, d’après l’auteur, l’Afrique fait partie intégrante du champ de la guerre économique.