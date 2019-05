RDC : un bébé guéri d'Ebola (ministère)

Grâce aux soins intensifs administrés au Centre de traitement d’Ebola (CTE) de Katwa au Nord-Kivu, un bébé de sexe féminin a survécu au virus Ebola. Ses jours sont sans danger, rassure le ministère de la Santé.

Il y a près d’un mois, le Centre de traitement d’Ebola (CTE) de Katwa, une localité de la province du Nord-Kivu à l’est de la RDC accueillait une femme et son bébé de sexe féminin. Arrivée dans un état comateux, la mère a rendu l‘âme quelques jours après.

La fillette quant à elle a survécu. Au grand bonheur des équipes du CTE et du ministère congolais de la Santé. « Sa mère, arrivée dans un état de coma avancé, est décédée au CTE, le lendemain. Le prélèvement sur Daniella a été effectué le 12 avril et il s’est révélé positif. Après 30 jours de traitement avec le mAb 114, Daniella était guérie. Elle a survécu grâce au travail du personnel de santé et des nounous qui se relayaient à son chevet 24h/24, mais aussi parce qu’elle a été prise en charge dès qu’elle est tombée malade », rapporte le ministère de la Santé dans un communiqué.

D’après le CTE, l’enfant qui a quitté le centre, sera prise en charge par des femmes immunisées contre la maladie pour en avoir souffert.

Depuis août 2018, l’est de la RDC fait face à une grave épidémie d’Ebola. La maladie a déjà touché plus de 1500 personnes pour près de 1 000 décès et quelque 440 personnes guéries.

C’est la dixième épidémie d’Ebola que connaît la RDC depuis la découverte du virus au bord de la rivière Ebola en 1976 près de la ville de Yambuku dans la province de l‘Équateur au nord de la RDC.

En dehors de la RDC, plusieurs pays africains ont déjà été touchés par Ebola. De 2013 à 2016, le virus a contaminé quelque 28 600 personnes et en a tué plus de 11 300 en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia.

Des chercheurs estiment que le virus est transmis par les chauves-souris qui peuvent l’héberger sans en mourir. Ebola atteint d’autres animaux tels que des singes avec lesquels les chauves-souris partagent les arbres ou les fruits. Il se transmet souvent aux humains via la viande de brousse infectée.