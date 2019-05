Un tableau signé Nelson Mandela vendu 112.575 dollars à New York

Un tableau peint par l’ancien président sud-africain Nelson Mandela, représentant la porte de la cellule de Robben Island où il a été détenu durant 18 ans, a été vendu jeudi 112.575 dollars à New York.

“The Cell Door, Robben Island”, réalisé en 2002 par Nelson Mandela, a largement dépassé le haut de la fourchette d’estimation fournie par la maison Bonhams, qui organisait la vente, soit entre 60.000 et 90.000 dollars.

Selon Bonhams, c‘était la première fois qu’une oeuvre du Prix Nobel de la Paix 1993 était vendue sur le marché.

La toile dépouillée et de petite taille (59 cm sur 42) représente les barreaux de la cellule, vue de l’extérieur, en couleur mauve, avec une clef dans la serrure.

C’est l’un des rares tableaux que Mandela ait conservés jusqu‘à sa mort, en 2013, avant que sa fille Pumla Makaziwe Mandela n’en hérite.

Nelson Mandela a peint au total entre 20 et 25 toiles, selon Giles Peppiatt, directeur de l’art africain chez Bonhams.

Certaines ont été reproduites sous forme de lithographies afin de recueillir des fonds pour la fondation Nelson Mandela.

Le premier président noir d’Afrique du Sud a passé au total 27 ans en prison, de 1962 à 1990. Il fut incarcéré à Robben Island, au large du Cap, de 1964 à 1982.

La tableau de Nelson Mandela fait partie des six oeuvres qui ont dépassé les 100.000 dollars lors de la vente d’art africain organisée jeudi.

C’est une autre artiste sud-africaine, Irma Stern (1894-1966), qui a atteint le prix le plus élevé, avec 312.575 dollars pour “Malay Girl”, le portrait d’une jeune fille daté de 1946.

