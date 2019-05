L'Afrique du Sud, terre du populisme en Afrique (sondage)

Le populisme se taille un franc succès dans les rues d’Afrique du Sud. Selon une enquête réalisée par l’institut de sondage YouGov en collaboration avec le média britannique The Guardian, dans 19 grands pays, la nation arc-en-ciel compte un important pourcentage de populistes motivés nés dans l’odeur des scandales de corruption dans le pays.

84 % de Sud-Africains considèrent leur gouvernement à la solde d’intérêts étrangers et non du peuple, et 39 % sont des populistes purs. Une ligne de pensée qui fait de l’Afrique du Sud, le pays le plus populiste d’Afrique, selon le sondage réalisé par YouGov. Le pays qui se prépare à des élections générales la semaine prochaine a été secoué par une noria de scandales de corruption qui ont érodé la confiance des populations dans leurs dirigeants et dans les institutions démocratiques.

Au centre de ces affaires, la puissante famille indienne Gupta ainsi que l’ancien président sud-africain Jacob Zuma et plusieurs de ses proches collaborateurs au sein du parti historique de l’ANC. Ils sont crédités de détournements estimés à plusieurs milliards de dollars, dans un pays où la majorité des populations vit dans la pauvreté.

Les récents délestages dans le pays sont venus confirmer, si besoin en était encore, la corruption à grande échelle au sein de la compagnie d’Etat Askom. L’indice contre la corruption de Transparency International classe notamment l’Afrique du Sud au 73e rang des pays les moins corrompus.

De l’influence des réseaux sociaux

Alors que l’ANC du leader de la lutte anti-apartheid Nelson Mandela essaie de se remettre de ses échecs, les Combattants de la liberté économique de Julius Malema surfent sur le mécontentement généralisé. Fondé en 2013, le parti n’a pas encore réalisé de percée électorale notable, mais la progression est visible. De 6 % en 2014, le parti devrait engranger 8 % aux prochaines élections selon les sondages. Même si, pour l’ANC, son ancien chef de la jeunesse essaie juste de faire de la récupération et n’a aucune ambition d’aider la population, a assuré au Guardian Ebrahim Rasool, en charge de la stratégie électorale à l’ANC.

Dans bien de pays dans le monde, le populisme gagne également du terrain. Le Brésil est notamment considéré comme le siège du populisme au monde. En Espagne (73 %), aux États-Unis (69 %), en Allemagne (60 %) et au Japon (48 %), les populations perdent également confiance en leurs élites. Ce qui pourrait expliquer, en partie, le succès récent dans des démocraties aussi diverses du monde, de politiciens qui se considèrent comme des outsiders voulant détrôner les régimes corrompus.

Pour plusieurs électeurs interrogés lors de l’enquête de YouGov, la mondialisation avait globalement nui à leur niveau de vie, à leur économie et à la vie culturelle de leur pays. L’utilisation des réseaux sociaux a par ailleurs renforcé les théories populistes à l’heure où bien de campagnes électorales se jouent sur ces plateformes.