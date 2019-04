Le Burundi se souvient de l'international Papy Faty

Il devait disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations avec le Burundi, Papy Faty, le millieu de terrain des hirondelles est décédé jeudi, lors d’un match avec son club, à l‘âge de 28 ans.

Il a succombé jeudi soir, probablement d’un arrêt cardiaque, lors d’un match du Championnat d’Eswatini (ex-Swaziland) avec son équipe de Malanti Chiefs FC face à Green Mamba.

Le joueur s’est effondré sur le terrain. Transporté à l’hôpital, il n’a pas pu être sauvé. Papy Faty, sujet à des problèmes cardiaques, avait refusé de se faire opérer, dans l’espoir de participer à la CAN, la toute première de son pays.

THIS WAS THE LAST GAME PLAYED BY OUR BIG BROTHER PAPY FATY…

REST IN PEACE pic.twitter.com/Xd4kHa3qhw

FFB

BURUNDI

FOOTBALL

FANS

BASE