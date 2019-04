Angola : trois Portugais tués en deux semaines

Avec notre correspondant en Angola

Quarante-et-un ans, marié et père de trois enfants. Pedro Gonçalves, un Portugais vivant en Angola depuis 10 ans est le troisième citoyen du Portugal à être tué à Luanda en l’espace de deux semaines. Le quatrième si l’on remonte à février.

Ingénieur en bâtiment, il est tombé dans une embuscade sur une route située non loin d’une usine d’aluminium. Mardi aux environs de 20 heures. Alors qu’il se rendait dans un restaurant fréquenté par la communauté portugaise, il a été pris pour cible par deux individus à moto. Le patron des lieux ne s’explique pas ce qui s’est passé.

“Pedro était une personne calme et réfléchi avec le sens de l’humour et un bon copain. Je ne comprends pas. Et nous étions en train de nous souvenir de la personne qu’il était. Nous ne trouvons pas de justification à ce qui est arrivé. Je ne pense pas qu’il se serait opposé à un braquage. Je ne peux pas dire ce qui s’est passé. Peut-être la voiture a-t-elle heurté le talus”, se rappelle Rui Brás, propriétaire du bar et ami de la victime.

“Il était aimé de tous. Surtout chez lui, pour de nombreuses raisons. C’est une tragédie pour nous tous”, renchérit Fernando Penetra, un autre ami et capitaine de l‘équipe de billard à laquelle appartenait Pedro Gonçalves.

Les motifs de cette série de meurtres ne sont pas encore connus. Les autorités ont récupéré des enregistrements des cameras de vidéos de surveillance et une enquête a été ouverte. Les prochains jours seront donc cruciaux pour en savoir davantage.