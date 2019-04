Cameroun : le barrage de Memve'ele est opérationnel

Il est déjà opérationnel le barrage hydro-électrique de Memve’ele dans le sud Cameroun, avec un mois et demi d’avance.

Construit sur le fleuve Ntem (sud-Cameroun), avec ses 211 mégawatts, il apportera un plus, à l’offre énergétique actuelle estimée à 1341 mégawatts.

La construction du barrage entamée en 2012 a pris fin en mai 2017.

Mais Il se posait encore, le problème du transport de l‘énergie électrique, du lieu de production jusqu‘à Yaoundé.

C’est désormais effectif. Grâce à la construction de 294 pylônes électriques et de trois transformateurs d’une capacité de 225/90 KV. Ceci entre le site du barrage dans le village de Nyabizan et Yaoundé, sur une distance totale de 335 kilomètres.

La mise en service du barrage de Memve’ele arrive à point nommé. D’autant plus qu’avec une économie en pleine croissance, la demande annuelle en électricité équivaut à près de 100 mégawatts.

Les opérateurs économiques et les populations s’attendent à un courant stable et de bonne qualité…

La construction du barrage de Menmvelé a couté officiellement 243 milliards de Fcfa, en plus des voies d’accès au site et l’infrastructure d‘évacuation de l‘énergie qui ont coûté 140 milliards de F CFA . Cette infrastructure a été financée à 15% par le Cameroun et à 85% par Eximbank China.