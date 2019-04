Au moins 13 morts dans l'effondrement du toit d'une église en Afrique du Sud

Au moins treize personnes sont mortes et plus d’une dizaine d’autres ont été blessées en Afrique du Sud par l’effondrement partiel du toit d’une église au cours d’une messe dans la province du KwaZulu Natal (nord-est), ont indiqué les autorités.

L’accident s’est produit jeudi soir dans une église de la ville de Dlangubo, au nord de la troisième ville du pays Durban, lors d’une messe, a précisé le porte-parole du “ministère” provincial des Affaires locales, Lennox Mabaso.

“Le toit du bâtiment s’est effondré à cause des fortes pluies d’hier soir (jeudi soir)”, a déclaré M. Mabaso sur la chaîne d’information eNCA, “à l’heure qu’il est nous avons 13 morts”.

Un porte-parole des services d’urgences de la province (EMS), Rabert McKenzie, a confirmé ce bilan. “Quelle tragédie: 13 morts et 16 personnes blessés traitées par les services d’urgence”, a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Les autorités locales étaient en route pour les lieux de l’accident, a indiqué Lennox Mabaso.

