Mo Salah, Abiy Ahmed... Des Africains à l'honneur du "TIME 100"

Le célèbre magazine américain Time a dévoilé mercredi sa liste des 100 personnalités les plus influentes au monde. Une sélection très attendue qui met en vue des personnalités africaines. Premier à donner le tempo de cette présence africaine, le footballeur égyptien Mohamed Salah, en couverture du magazine ce mercredi.

Le Ballon d’Or africain 2018, figure en effet parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde. Le comédien britannique John Olivier qui a écrit l‘éloge du footballeur dans les colonnes du magazine ne tarit pas d‘éloges à son égard : “il est un être humain superbe autant qu’il l’est au football”, a-t-il écrit, estimant que l‘Égyptien est l’un des meilleurs joueurs de football au monde.

. iamjohnoliver : "MoSalah is a better human being than he is a football player. And he’s one of the best football players in the world” #TIME100 https://t.co/qHTDgMBRsv pic.twitter.com/BEl6JM4Cxh

TIME