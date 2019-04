Alaa Salah, symbole féminin de la contestation au Soudan

Une jeune Soudanaise, debout sur une voiture, haranguant la foule devant le QG de l’armée : les images ont fait le tour des réseaux sociaux, permettant à l’intéressée de réaffirmer le rôle clé joué par les femmes dans la contestation antigouvernementale au Soudan.

“Les femmes soudanaises ont toujours participé aux révolutions dans ce pays”, explique Alaa Salah à l’AFP, après qu’une vidéo d’elle chantant et appelant à lutter contre le pouvoir du président Omar el-Béchir, devant le siège de l’armée à Khartoum, est devenue virale sur internet.

Vêtue et voilée de blanc, ses boucles d’oreilles dorées reflétant les lumières de la marée de smartphones autour d’elle, Alaa Salah est devenue en quelques jours sur les réseaux sociaux l’une des icônes de la contestation au Soudan.

Sa silhouette et sa tenue lui ont valu d‘être surnommée “Kandaka”, ou “la reine nubienne”, en référence aux souveraines ayant marqué l’histoire de la région dans l’Antiquité.

Selon cette étudiante en architecture et ingénierie à l’Université internationale du Soudan à Khartoum, l’histoire de son pays est marquée par celle de reines influentes. “Cela fait partie de notre héritage”, dit-elle.

Sa récente notoriété l’a poussée à créer son compte Twitter sur lequel elle a écrit être “montée sur la voiture pour parler au peuple, condamner le racisme et le tribalisme sous toutes leurs formes”.

“Je voulais parler au nom de la jeunesse”, précise-t-elle dans un tweet. “Le combat pour un Soudan démocratique et prospère continue”.

