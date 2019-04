Un petit prodige, DJ âgé de six ans captive les foules en Afrique du Sud [No Comment]

À seulement six ans, DJ Arch Junior détient le record du monde Guinness pour le plus jeune club DJ et est également le lauréat 2015 du concours Got Talent de l’Afrique du Sud. L‘élève de deuxième classe qui fait sensation en Afrique du Sud a commencé à mixer de la musique à l‘âge de quelques mois.