Un concours de bottier pour faire la promotion des "chaussures made in Congo"

Dans le cadre de la troisième édition du festival Koyekola Fashion à pointe noire en République du Congo, IVANA Armand, un promoteur culturel, a organisé un concours de cordonnier, pour mettre en valeur le savoir faire des artisans africains. Le challenge étant de réparer et fabriquer une chaussure en un temps record.

Une semelle arrachée, une chaussure décousue, ou commander une chaussure fait maison, assortie à son style, c’est désormais possible en un temps record, grâce à la communauté des artisans cordonniers et des métiers assimilés. Ils ont participé au concours de cordonnier et bottiers organisés par Ivana Armand, promoteur culturel, dans le cadre de la troisième édition du festival Koyekola Fashion .

Une dizaine de cordonniers étaient en lice pour le prix du meilleur cordonnier et bottier .Le challenge, réparer des chaussures en 1h45mn et ensuite fabriquer des sandales et chaussures en deux jours, sans machines adéquates.Le but étant de mettre en valeur les métiers de l’artisanat en produisant des articles made in congo, pour ainsi inciter à la consommation locale.

Beaucoup ont utilisé les matières du terroir, comme le raphia pour fabriquer de file en aiguille des articles hors du commun.

À l’issue des épreuves c’est Mr Maloueta qui s’est démarqué en fabriquant une paire de chaussures dont la qualité est digne des articles made in europe en mêlant le tissu en jean avec du cuir parsemé de raphia. Aucun des bottiers n’a démérité selon les membres du jury.

Les articles présentés ont été mis en vente lors de la soirée de gala pour la clôture du festival.