Mozambique : l'épidémie de choléra grimpe, déjà 100 cas confirmés

Environ 139 cas de choléra ont été confirmés à Beira vendredi, selon Celso Correia, ministre mozambicain de la Terre et de l’Environnement qui a indiqué qu’une campagne de vaccination, débutera la semaine prochaine, et visera à atteindre 800 000 personnes dans les zones ravagées par le cyclone Idai.

“Nous essayons d‘éviter une épidémie de choléra en ce moment. Nous nous attendions à cela, nous nous sommes préparés pour cela, nous avons des médecins en place. Et c’est ce que nous faisons en ce moment”, a-t-il réagi. “Jusqu‘à présent, personne n’est mort du choléra”, a ajouté le directeur national de la santé.

Des milliers de personnes ont été prises au piège pendant plus d’une semaine dans des villages submergés sans accès à l’eau potable après que le cyclone Idai eut frappé la ville portuaire mozambicaine de Beira le 14 mars, provoquant des inondations catastrophiques et tuant plus de 700 personnes dans trois pays du sud-est africain.

Des dizaines de milliers de personnes ayant été déplacées dans des camps de fortune, les efforts de secours se concentrent de plus en plus sur la lutte contre les flambées de maladies d’origine hydrique et infectieuses.

Le choléra est endémique au Mozambique, qui a connu des épidémies régulières au cours des cinq dernières années. Selon l’Organisation mondiale de la santé (), environ 2 000 personnes ont été infectées lors de la dernière flambée, qui a pris fin en février 2018.