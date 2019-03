Cyclone Idai : enfin de l'aide pour les rescapés des zones oubliées du Mozambique

Deux semaines après le passage dévastateur du cyclone Idai, les rescapés échoués dans les rives du fleuve Buzi au Mozambique commencent à recevoir de l’aide humanitaire.

L’attente a paru interminable. Au bord du fleuve Buzi au Mozambique, ces rescapés du cyclone Idai peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Il leur a fallu attendre plusieurs jours après la terrible catastrophe pour voir arriver les premiers secours.

Des bateaux chargés de nourriture et d’eau, une aide plus que précieuse en cette période de désastre. Elle est l‘œuvre de petites ONG qui se sont intéressées aux personnes échouées sur les rives des rivières alors que la plupart de l’aide humanitaire était jusque-là convoyée vers Beira et les zones proches de cette ville située au nord-est de Maputo, la capitale.

Pour ces survivants du cyclone Idai, c’est donc le grand soulagement. D’autant plus qu’ici, tout a été dévasté par la furie de la tempête. Les rescapés manquent de tout et attendent désespérément une aide qui ne vient qu‘à compte-gouttes.

La prise en charge des victimes reste un véritable casse-tête dans un pays étranglé par les difficultés économiques depuis plusieurs années. Les dégâts laissés sur son passage par le cyclone Idai sont estimés à près d’un milliard de dollars. Un appel d’aide de 282 millions de dollars a été déjà lancée par le chef de l’aide humanitaire de l’ONU pour les trois prochains mois.

Le cyclone Idai qui a frappé le Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi a fait plus de 700 morts.