La première sortie spatiale 100% féminine annulée

L’aventure vers l’espace des Americaines Christina Koch et Anne McClain reportée. La Nasa a annulé lundi la première sortie spatiale des deux femmes spationautes en raison du nombre limité de combinaisons à leurs tailles.

Ce voyage vers l’espace prévu pour le 29 mars aurait été une première, et aurait marqué l’histoire de la conquête spatiale.

Jusqu‘à présent seuls les hommes ont éffectué des sorties de ce genre depuis l’assemblage de la station en 1998. De quoi encourager la gente feminine.

« Je pense que ma carrière et le fait d‘être à bord de la Station spatiale internationale peuvent vraiment montrer aux femmes, aux filles et à tout le monde que nous ne sommes pas seulement assises à la table, que nous sommes des chefs de file et qu’il n’y a aucune excuse : vous pouvez accomplir ce que vous voulez », s’est félicitée Anne McClain.

La NASA a déclaré que la décision de modifier le plan a été prise en consultation avec McClain après une sortie dans l’espace la semaine dernière.

« Nous avons une mission que nous accomplissons depuis 20 ans à bord de la station spatiale, nous effectuons des activités scientifiques visant à recueillir des données sur le terrain afin qu’ils puissent mieux comprendre le monde, l’humanité, l’univers qui nous entoure et c’est une mission vitale qui profite à toute l’humanité. C’est donc quelque chose que nous devons continuer à faire, alors nous acceptons ces risques et nous continuons à aller de l’avant et à explorer », a déclaré Nick Hague, astronaute.

Les astronautes de la Station spatiale internationale doivent effectuer trois sorties dans l’espace en mars et avril.

« Nous reconnaissons que les choses peuvent mal tourner, c’est pourquoi nous nous entraînons. 90% de notre formation est consacrée à travailler sur différents échecs et à jongler avec une demi-douzaine de différents échecs et trouver le moyen de se rendre à la station ou à la maison en toute sécurité », a ajouté Nick Hague.

Les combinaisons à bord de l’ISS sont un assemblage de parties qui sont combinées pour s’adapter aux corps des astronautes et nécessitent 12 heures de taravail pour les préparer, a expliqué le porte-parole du centre spatial Johnson, à Houston.