Cyclone Idai : le niveau des eaux diminue au Mozambique

Au Mozambique, le niveau des eaux brûnatres a commencé à baisser, après un pic historique. Plus d’une semaine après le passage du cyclone Idai dans la région australe, les secours sont toujours à pied d‘œuvres.

Dans le centre du Mozambique, Beira la deuxième ville du pays avec plus de 500 000 habitants s’est retrouvée dans l‘œil du cyclone pendant plusieurs heures.

C’est donc la course contre la montre qui s’est engagée dans le pays. Lundi, la Croix-Rouge a indiqué que des centaines de milliers de personnes sont en situation humanitaire et sanitaire catastrophique. Le bilan risque encore de s’alourdir à mesure que les canaux de communication seront rétablis.

La ville de Beira au Mozambique est dévastée à 90%

Les Nations unies sont également dans la course pour apporter davantage d’aide aux sinistrés. Au moins 656 personnes ont été tuées et plus de 2 millions touchés par le cyclone Idai au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi.