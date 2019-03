Cyclone Idai au Zimbabwe : le président Mnangagwa constate les dégâts

Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa en visite dans une zone inondée à la suite d’un cyclone. En effet, le chef de l’Etat zimbabwéen s’est rendu mardi à Chimanimani après que les vents cycloniques et les inondations ont balayé le sud-est de l’Afrique Australe, touchant plus de 2,6 millions de personnes.

Au cours de cette visite, Mnangwagwa a affirmé que son gouvernement était en train d‘évaluer les dégâts pour fournir une assistance adéquate, ajoutant que les pays voisins, l’Afrique du Sud, le Botswana, Naimibie et l’Angola ont offert leur aide.

We are all grieving the tragic loss of life from Cyclone Idai. Our togetherness as a nation continues to provide strength to those suffering. I am particularly proud of our incredible special forces who are showing great bravery to help those who have been affected. pic.twitter.com/MXkNBY6t7t