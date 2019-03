Lutte contre Ebola : les populations locales mises à contribution

Face à la persistance de l‘épidémie Ebola en République démocratique du Congo, les organismes engagés dans la lutte comptent sur les populations locales pour stopper la maladie.

Malgré les difficultés, la lutte contre Ebola en République démocratique du Congo se poursuit.

L’organisation mondiale de la Santé s’appuie sur les communautés locales pour redonner un nouvel élan à ses efforts.

« Aujourd’hui, dans ce centre de santé de Mbaou, il y a eu deux cas positifs qui se sont produits ici, et nous sommes venus avec l‘équipe d’hygiénistes pour la décontamination. Et c’est l’exercice que nous faisons maintenant. Mais dans les ménages, nous avons décontaminé, jusqu‘à présent, dix ménages et les dix cas étaient positifs, explique Dr Alain Kakula, superviseur de la commission de contrôle et de prévention des infections. Nous avons également fait don de kits de ménage accompagnés d‘équipes psychosociales et de communication afin de réconforter les familles, afin qu’elles puissent également connaître les principes fondamentaux du lavage des mains, et que ce principe soit appliqué dans les médias. Ménage. », poursuit-il.

Cette nouvelle épidémie d’Ebola a déjà fait 561 morts alors que plus de 300 personnes ont été contaminées depuis l’année dernière.

Plus de 60 000 autres personnes ont été vaccinées en RDC, 2 500 en Ouganda, l’un des pays dont le niveau de risque est considéré comme “très élevé”.