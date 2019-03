Trafic aérien : Tchadia Airlines s'envole pour le Cameroun [Grand Angle]

C’est le début d’une expérience dans le ciel tchadien et probablement africain. Ce mardi, le Bombardier Dash Q 400 de la compagnie Tchadia Airline a quitté l’aéroport international de N’Djaména pour relier la capitale économique camerounaise, Douala.

À bord de ce vol inaugural de la compagnie Tchadia Airlines se trouvaient des fonctionnaires, des anonymes, et un représentant de la compagnie partenaire, Ethiopian Airlines qui détient 49 % des parts.

C’est en octobre dernier que le transporteur tchadien a commencé ses activités, succédant ainsi à Toumai Air Tchad qui a fermé ses portes il y a six ans. En reliant le Cameroun et le Tchad, l’entreprise veut du reste contribuer à la consolidation les liens sociaux, historiques et commerciaux entre les deux pays.

Les compagnies aériennes tchadiennes attendent une bonne connectivité entre les deux pays frères, le Cameroun et le Tchad, des voisins, et ils méritent une meilleure connexion par voie aérienne que celle-ci.

“Le Cameroun et le Tchad entretiennent de très bonnes et très longues relations, qui sont dictées par la volonté des deux dirigeants et qui ont fait que le Tchad fait aujourd’hui principalement du commerce avec le Cameroun, tant à l’importation qu‘à l’exportation. Il va sans dire que cette compagnie aérienne, qui vient s’ajouter à nos autres relations, commence ce vol par le Cameroun. C’est aussi pour exprimer notre conviction aux autorités camerounaises et au peuple camerounais que nous comptons beaucoup sur ces relations que nous souhaitons consolider, notamment économiquement à travers cet instrument Tchadia Airlines”, a expliqué Ahmat Mahamat Karambai, ambassadeur tchadien au Cameroun.

Présence assurée dans la sous-région

La compagnie aérienne répond à une demande sans cesse croissante. Avec trois vols par semaine, elle se fixe à moyen terme l’objectif de trois vols par jour à destination du Cameroun.

“Les compagnies aériennes tchadiennes attendent une bonne connectivité entre les deux pays frères, le Cameroun et le Tchad, des voisins, et ils méritent une meilleure connexion par voie aérienne que celle-ci. Donc 3 fois par semaine n’est pas suffisant, nous pensons relier Douala quotidiennement bientôt, au moins 3 fois par jour” afin d’assurer “une connexion claire entre les deux capitales, de meilleurs prix et un véritable rapprochement entre nous et la population”, promis M. Beyia directeur, Ethiopian Airlines – Cameroun.

Le jeune transporteur dispose d’une flotte de deux Bombardier Dash Q400, effectuant plusieurs trajets locaux Tchad…. Sur le plan international, ils se rendent déjà à Kano, au Nigeria, à Bangui en République centrafricaine, à Khartoum au Soudan et à Niamey au Niger.