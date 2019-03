Kenya - Commerce en ligne : accord stratégique entre Safaricom et Aliexpress

Safaricom, l’une des principales entreprises de téléphonie mobile du Kenya, a conclu un accord avec la plus grande société de commerce électronique de Chine.

Cet accord permettra aux acheteurs kényans d’acheter des produits sur le site Aliexpress.com, géré par le géant chinois du commerce électronique Alibaba Group, en utilisant le service de paiement mobile M-Pesa du Kenya pour leurs achats en ligne.

“Cela ouvre évidemment beaucoup plus d’opportunités car aujourd’hui les clients sur ces plateformes sont limités. Vous devez avoir une carte de crédit pour être en mesure de payer. Maintenant, nous allons pouvoir, vous allez pouvoir payer pour le produit ou le service que vous achetez en utilisant M-Pesa, et vous allez payer en shillings du Kenya”, a assuré Sylvia Mulinge, responsable clients à Safaricom.

Selon Mme Mulinge, le nouveau partenariat avec AliExpress n’affectera pas la plate-forme de commerce électronique de la société de télécommunications, mais cherchera à répondre aux besoins des petits commerçants tout en continuant à étendre les capacités de M-PESA.

“Pour pouvoir utiliser le service, les frais que vous paierez seront les mêmes que pour tout autre service dans le pays. Donc, nous ne facturons pas plus cher, et, par conséquent, sur cette base, nous avons conclu un accord avec Ant Financial Services, la société propriétaire d’Aliexpress, pour pouvoir déterminer comment nous allons ensuite partager les revenus provenant de ce service”, a-t-elle ajouté.

M-Pesa a été lancé en 2007 afin de surmonter le faible taux de bancarisation au Kenya et ainsi permettre aux populations de transférer de l’argent liquide par téléphone portable. Elle offre maintenant une gamme de services de paiement, de prêts et d‘épargne à plus de 21 millions de personnes dans le pays.