Assemblée de l'ONU : l'heure est à l'action

Le monde est à la croisée des chemins pour trouver des solutions novatrices aux défis environnementaux auxquels l’humanité est confrontée.

Pour les participants à la 4e Assemblée des Nations Unies sur l’environnement, le moment est venu d’agir.

Des sociétés plus durables, plus prospères et plus inclusives, avec des modes de consommation et de production durables qui répondent aux défis environnementaux, doivent être construites.

‘‘Nos efforts doivent profiter aux gens. Un résultat de cette Assemblée doit s’adresser à chaque pays et inciter les citoyens à prendre davantage conscience des défis et des solutions pour la santé de notre planète, et à adopter des modes de vie plus durables. Nous devons trouver des solutions innovantes pour relever les défis environnementaux à travers différentes approches de la consommation et de la production durables, en inspirant les nations, les acteurs du secteur privé et les individus”, a déclaré Siim Kiisler, président du 4è assemblée des nations unies pour l’environnement.

La Directrice exécutive par intérim de l’ONU pour l’Environnement, Joyce Msuya, a lancé un appel aux nations pour qu’elles intensifient leurs efforts et commencer par apporter de réels changements.

‘‘Nous sommes ici aujourd’hui parce que nous partageons un but commun. Et la bonne nouvelle, c’est que dans le monde entier, il existe de nombreux exemples de personnes, de gouvernements, d’entreprises et de société civile qui ne sont pas prêts à attendre pour changer notre avenir collectif’‘a t-elle ajouté.

La perte de services écosystémiques entre 1995 et 2011 est évaluée entre 4 et 20 milliards de dollars selon le rapport environnemental de l’ONU.

Les pratiques agricoles exercent également des pressions croissantes sur l’environnement, coûtant environ 3 milliards de dollars par an.

Cette année, l’Assemblée des Nations Unies sur l’environnement est l’occasion pour les pays, les entreprises et les organisations de la société civile de trouver des solutions audacieuses et novatrices pour lutter contre les activités humaines qui ont contribué au réchauffement planétaire. Pour l’ONU, il est temps d’agir.