Les stocks de pétrole dégringolent

De grandes entreprises énergétiques ont connu vendredi une baisse de leurs stocks. Des géants comme Marathon et Apache ont perdu plus de 4 % de leurs valeurs pétrolières, du fait d’une forte baisse de plus de 3,5 % des prix du pétrole.

Cette pression, qui résulte de l’instabilité de la production pétrolière, est un signe du ralentissement de la croissance mondiale. Aux Etats-Unis, la croissance de l’emploi a, par exemple, stagné en février alors que la Chine a enregistré une chute de 21 % de ses exportations, sa plus forte baisse depuis trois ans.

Auparavant, en Europe, la Banque centrale a mis en garde jeudi contre la faiblesse persistante de l’euro.