Les prix de l'or en hausse

Le cours de l’or a chuté vendredi, en raison du dynamisme du dollar. L’indice du billet vert a progressé de 0,23 % à plus de 104.

Ce renforcement de la monnaie américaine a eu un impact négatif sur les cours de l’or. Alors que jeudi, le lingot enregistrait des sommets, à plus de 3 000 dollars. Maintenant une tendance observée depuis le début de la semaine avec une progression d’environ 15 %.

Une hausse nourrie par plusieurs facteurs. La demande formulée par les banques centrales concernant cette matière, l’incertitude économique à l’échelle mondiale observée l’année dernière. Mais pas seulement, l’or est aussi considéré comme une protection contre l’inflation.

Le regain de tensions dans le Moyen-Orient a aussi aidé à propulser le prix de ce métal. Alors qu’il protégerait contre les turbulences politiques et économiques.

Suffisant pour pousser les analystes à parier sur une hausse à venir de l’or.

Le pétrole est aussi logé à la meilleure des enseignes. Les cours du brut ont augmenté vendredi.

A l’origine de la tendance, les sanctions contre l’Iran annoncées jeudi par le Trésor américain. Et les réductions de la production décidées par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés. Son plan prévoit des réductions mensuelles entre 189 000 et 435 000 baril/jour, jusqu’en 2026.

Conséquence, une hausse éventuelle du Brent et du WTI d’environ 2 %. La plus importante depuis le début de l’année.