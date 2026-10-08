Kenya : l’antidopage au cœur des préparatifs des Mondiaux 2029

Le Kenya, premier pays africain à accueillir les Championnats du monde d’athlétisme en 2029, devra être exemplaire dans la lutte contre le dopage.

Un impératif rappelé mardi à Nairobi par Witold Banka, le président de l’Agence mondiale antidopage, à l’issue d’une visite de trois jours dans le pays.

Mi-septembre, World Athletics a confié à Nairobi l’organisation des Mondiaux 2029. Une première pour le continent africain. C’est un grand honneur pour vous, mais aussi une plus grande responsabilité , a prévenu Witold Banka, estimant que cette désignation place le Kenya sous une exigence accrue en matière d’antidopage.

Le patron de l’AMA a également appelé à renforcer la coopération entre l’Agence antidopage du Kenya et les autorités chargées de lutter contre le trafic de produits dopants. Selon lui, l’agence kényane ne peut pas, à elle seule, venir à bout du problème. Il s’est engagé à mettre en place des opérations conjointes avec les autorités kényanes pour cibler notamment les réseaux qui produisent et distribuent des stéroïdes aux athlètes.

Pour Witold Banka, il s’agit aussi de protéger la réputation du Kenya, considéré comme l’une des grandes puissances mondiales de l’athlétisme, et celle de ses sportifs.