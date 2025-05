Italie : sur les tombes de migrants anonymes à Lampedusa

Au cimetière de Lampedusa en Italie, reposent des migrants, décédés pendant la traversée de la méditerranée.

Les sépultures de ces migrants, souvent anonymes sont entretenues par les membres de Lampedusa Solidale, Forum qui aident les personnes dans le besoin sur l'île.

" Nous n'avons jamais croisé ou rencontré ces personnes. Aucune d'entre eux ne nous a révélé son nom ou son histoire. Nous ne savons rien, mais ce sont des êtres humains qui ont eu la malchance de faire naufrage", raconte Fabio Giovanetti, membre Forum Lampedusa Solidale.

Le forum tente de reconstituer l’histoires des disparus. Cette peinture représente Welela, l'un des migrants enterrés à Lampedusa.

"Cette fille est l'un des rares migrants enterrés à Lampedusa dont nous connaissons le nom et l'histoire. Il s'agit d'une jeune fille érythréenne qui tentait de retrouver son frère et qui, au cours du voyage, a subi un très grave accident qui l'a brûlée sur tout le corps", explique Fabio Giovanetti,

Mais combien de migrants reposent pour l’éternité dans ce cimetière ? Difficile de savoir, encore moins sur leurs origines. Lampedusa accueille depuis des décennies tous ceux qui arrivent, vivants ou morts, après le long voyage vers les côtes européennes.

"Le cimetière est un lieu très important parce qu'aujourd'hui, c'est l'endroit où les habitants de Lampedusa et les personnes en déplacement se rencontrent. C'est le seul endroit où ils sont ensemble. C'est un lieu où il est possible de se souvenir et prendre soin de cet espace signifie y consacrer de l'attention, honorer et accueillir les gens même s'ils n'ont pas réussi.", déclare Valeria Passeri, travailleuse Humanitaire pour Mediterranean Hope, Fédération des églises protestantes en Italie.

En 2024, la Croix-Rouge italienne a accueilli plus de 45 000 personnes. Cette année déjà , plus de 9 000 personnes ont déjà foulé le sol de la petite l'île italienne .