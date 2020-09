La faune et la flore sont en déclin, selon le dernier rapport du WWF

Sur terre, en mer et dans les airs, la diversité de la vie sur Terre est en déclin spectaculaire.

Un récent rapport du World Wildlife Fund for Nature (WWF) et de l'Institut de Zoologie confirme une tendance inquiétante. L’Indice Planète Vivante suit l’abondance de 21 000 populations de mammifères, d'oiseaux, de poissons, de reptiles et d'amphibiens, dont 400 espèces non recensées auparavant.

Entre 1970 et 2016, le nombre d'animaux aurait diminué de 68 %. Un million d'espèces sont menacées d'extinction au cours des décennies ou des siècles à venir.

En Europe, le sort du papillon fait l'objet d'une attention particulière. Au cours des trois dernières décennies, cette famille d’insectes y a fait l'objet de plus d'études que dans d'autres régions du monde. Et les derniers résultats révèlent une baisse de 49% de ces espèces entre 1990 et 2017.Six d'entre elles sont en déclin, alors que sept sont stables et quatre autres en augmentation.

La destruction des habitats naturels est le principal facteur de perte de biodiversité. Les sous-régions tropicales des Amériques ont enregistré une baisse record de 94%.

Selon le WWF, ces tendances peuvent être inversées, mais le temps presse…