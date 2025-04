"Oiseaux du Mexique" : un envol artistique inédit à Marrakech

Le Musée Yves Saint Laurent de Marrakech ouvre ses portes à une exposition inédite : Oiseaux du Mexique, un voyage sensoriel et symbolique à travers l’histoire artistique d’un pays où les oiseaux occupent une place centrale, de l’époque préhispanique jusqu’à nos jours.

Rassemblant 95 œuvres issues de collections publiques et privées mexicaines, cette exposition, placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, s’impose comme un événement majeur du dialogue culturel entre le Mexique et le Maroc.

L’exposition présente une diversité impressionnante d’objets : sculptures, peintures, vêtements, objets rituels ou encore céramiques. Le commissaire de l’exposition, Juan Gerardo Ugalde Salinas, souligne l’amplitude temporelle du parcours, qui réunit aussi bien des œuvres préhispaniques, réalisées avant la colonisation espagnole, que des pièces coloniales, modernes et contemporaines. Il évoque notamment une figure de guerrier grandeur nature datant de l’époque précoloniale, dont les ornements illustrent l’importance des oiseaux dans les vêtements traditionnels anciens — un symbole de puissance, de lien au divin, mais aussi de beauté et de mouvement.

Ce lien entre l’art et le symbolisme animal dépasse le cadre de l’esthétique pour devenir un langage culturel universel. Pour l’ambassadrice du Mexique au Maroc, Mabelle Gomez Oliver, le but premier est de renforcer les liens historiques entre les deux pays à travers l’art et la culture. Elle voit dans cette exposition une occasion précieuse de démontrer la place fondamentale des oiseaux dans l’imaginaire mexicain, tout en révélant les correspondances profondes entre les cultures mexicaine et marocaine, toutes deux enracinées dans des traditions où la faune, les symboles et l’artisanat occupent un rôle structurant.

C’est aussi cette ouverture que revendique Madison Cox, président de la Fondation Jardin Majorelle. Il rappelle que Oiseaux du Mexique marque une première : jamais encore le Mexique n’avait fait l’objet d’une exposition de cette ampleur au Maroc, ni même en Afrique. Pour lui, cette initiative s’inscrit dans la vocation du musée Yves Saint Laurent, qui entend exposer au public marocain comme international, la richesse d’autres cultures et initier des dialogues vivants entre les arts et les savoir-faire, d’un continent à l’autre.

Le résultat est un parcours vibrant, dans lequel coqs, quetzals, pélicans, canaris ou aigles apparaissent peints, brodés, ciselés ou modelés, porteurs d’histoires millénaires. Leur présence évoque à la fois la diversité environnementale du Mexique et la richesse de ses traditions artisanales : de l’orfèvrerie de Taxco à la céramique de Guanajuato, en passant par les textiles aux plumes délicates. L’exposition invite à explorer ces héritages tout en les confrontant aux enjeux contemporains de la création.

Pour prolonger cette immersion, un programme culturel dense accompagnera l’exposition jusqu’au 26 juillet 2025 : conférences, concerts, ateliers, et un cycle de projections de films mexicains en partenariat avec la Cinémathèque de Tanger. À travers ce dialogue entre deux rives, Oiseaux du Mexique offre au public une traversée poétique entre ciel et terre, entre racines et modernité.