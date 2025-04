Afrique du Sud : Mcebisi Jonas nommé envoyé spécial aux USA

Face à la dégradation des relations diplomatiques entre Pretoria et Washington, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a nommé Mcebisi Jonas comme envoyé spécial aux États-Unis. Cette décision intervient dans un contexte tendu, marqué par l’expulsion, le mois dernier, de l’ambassadeur sud-africain Ebrahim Rasool par l’administration Trump.

Mcebisi Jonas, ancien vice-ministre des finances sous Pravin Gordhan, s’est fait connaître en 2015 pour avoir refusé un pot-de-vin de 600 millions de rands, soit environ 31 millions de dollars, proposé par la famille Gupta, au cœur du scandale de "capture de l’État" ayant éclaboussé le mandat de Jacob Zuma.

Selon la présidence sud-africaine, M. Jonas aura pour mission de « conduire les négociations, renforcer les partenariats stratégiques et défendre les intérêts diplomatiques et économiques de l’Afrique du Sud » auprès des autorités américaines et du secteur privé.

Les tensions bilatérales se sont récemment intensifiées, notamment après la décision de Donald Trump de suspendre une partie de l’aide américaine à l’Afrique du Sud, en réaction à la loi sur l’expropriation sans compensation. Le chef d’État américain a également condamné la plainte déposée par Pretoria contre Israël devant la Cour internationale de justice.