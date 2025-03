USA : l'ambassadeur sud-africain sommé de plier bagage d'ici vendredi

Le Département d'Etat américain a indiqué que l'ambassadeur d'Afrique du Sud aux Etats-Unis a jusqu'à vendredi pour quitter le pays.

Après que le secrétaire d'État Marco Rubio a décidé que l'ambassadeur Ebrahim Rasool n'était plus le bienvenu aux États-Unis et qu'il a publié sa décision vendredi sur les réseaux sociaux, le personnel de l'ambassade d'Afrique du Sud a été convoqué au département d'État et s'est vu remettre une note diplomatique officielle expliquant cette décision. Les privilèges et immunités diplomatiques de M. Rasool expirent ce lundi et il devra quitter les États-Unis d'ici vendredi.

La porte-parole du département d'État, Tammy Bruce, a tenté d'expliquer cette décision :"Il ne s’agit pas seulement des critiques. Il est à la fois question de ce qui a été dit sur le président et la référence au pays et à la suprématie blanche. C'est une allégation qui jette une lumière terrible sur la nature du pays et de l'individu. C'est, c'est. Je veux dire que si nous n'avons pas de norme sur la nature de quelqu'un qui est dans ce pays, qui est censé être un diplomate pour aider à faciliter les relations entre deux pays, et que c'est la norme, nous méritons mieux. Nous méritons mieux. Nous voulons avoir un niveau décent de diplomatie avec l'Afrique du Sud. Il y a des défis à relever, mais il faut des personnes dans chaque ambassade qui puissent réellement faciliter les relations. Et ces remarques étaient inacceptables pour les États-Unis, pas seulement pour le président, mais pour tous les Américains".

Un porte-parole du ministère sud-africain des affaires étrangères a déclaré que M. Rasool se trouvait toujours aux États-Unis, mais qu'il quitterait le pays dès que possible.