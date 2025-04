L'Égypte et Europol s'accordent dans la lutte contre la criminalité

Le 9 avril 2025, l'Agence européenne de coopération policière (Europol) et le ministère de l'Intérieur d'Égypte ont signé un accord de travail visant à aider les États membres de l'Union européenne et l'Égypte à prévenir et à combattre les formes graves de criminalité, notamment le trafic de migrants, la traite des êtres humains, le trafic de stupéfiants et l'exploitation sexuelle des enfants.

L'accord de travail prévoit un échange structuré et renforcé d'informations (données non personnelles) sur la criminalité transnationale, grave et organisée. Après la signature de l'accord de travail, le ministère égyptien de l'Intérieur pourra déployer un officier de liaison qui rejoindra la communauté des officiers de liaison d'Europol à son siège de La Haye.

L'accord de travail ne fournit pas de base juridique pour le transfert de données à caractère personnel. Il établit un cadre général pour une coopération potentielle entre l'Égypte, Europol et les États membres de l'UE, en cas de besoin urgent et justifié dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme.

L'accord de travail comprend des garanties pour assurer le respect des droits fondamentaux et des droits de l'homme, comme l'exigent la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le règlement Europol.

Europol est le seul organisme chargé de l'application de la loi à accueillir dans ses locaux de La Haye une communauté unique de plus de 300 officiers de liaison originaires de plus de 52 pays et organisations internationales.

L'Égypte est un partenaire clé dans le voisinage sud de l'UE et joue un rôle important et actif dans de nombreux domaines d'intérêt pour l'UE. En décembre 2017, l'Égypte a été ajoutée à la liste prioritaire d'Europol pour la conclusion d'un accord de travail. Les négociations ont débuté la même année, à la suite d'un accord entre l'UE et l'Égypte sur les domaines prioritaires de coopération entre Europol et l'Égypte.