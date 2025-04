Lituanie : 3 soldats américains retrouvés morts dans leur véhicule

Le ministère américain de la Défense a publié une vidéo filmée dimanche de la recherche de quatre soldats américains en Lituanie.

Lundi, le commandement de l'armée américaine pour l'Europe et l'Afrique a déclaré que trois des soldats de l'armée américaine disparus en Lituanie ont été retrouvés morts dans leur véhicule blindé qui a été retiré d'une zone marécageuse tôt lundi.

Un autre soldat est toujours porté disparu.

Les corps des trois soldats ont été retrouvés après six jours d'efforts massifs de la part des forces armées américaines, polonaises et lituaniennes et des autorités pour extraire le véhicule M88 Hercules d'une tourbière sur le terrain d'entraînement du général Silvestras Žukauskas, dans la ville de Pabradė.

Les soldats participaient à un exercice d'entraînement tactique lorsqu'ils ont été portés disparus avec leur véhicule, tôt mardi, a indiqué l'armée.

Des centaines de soldats lituaniens et américains ainsi que des sauveteurs ont participé aux recherches dans les forêts épaisses et les terrains marécageux autour de Pabradė, à seulement 10 kilomètres à l'ouest de la frontière avec la Biélorussie.

Le véhicule blindé a été découvert mercredi, submergé par 4,5 mètres d'eau.

Les forces armées lituaniennes ont fourni des hélicoptères militaires, des avions, des systèmes aériens sans pilote et du personnel de recherche et de sauvetage.

Elles ont fait venir des excavateurs supplémentaires, des pompes à boues et à sas, d'autres équipements de construction lourds, des experts techniques et plusieurs centaines de tonnes de gravier et de terre pour aider à la récupération.

Les plongeurs de la marine américaine ont pu manœuvrer à travers d'épaisses couches de boue, d'argile et de sédiments pour atteindre le véhicule de 63 tonnes dimanche soir et trouver deux points pour attacher des câbles d'acier, selon le commandement.

Le lieutenant de vaisseau Eric Costello, qui faisait partie de l'équipe de construction sous-marine, a déclaré que les conditions étaient exacerbées par la "vision zéro".

"Nous n'avons jamais plongé dans des conditions aussi difficiles que dans une tourbière. Vous savez, c'est une plongée sans visibilité, où il est difficile de se déplacer. C'est une expérience intéressante pour nous".

Le commandement a indiqué qu'au cours des efforts déployés pour dégager le véhicule, celui-ci a commencé à perdre de la traction, si bien que des bulldozers lourds supplémentaires ont été amenés et attachés pour fournir une adhérence supplémentaire.

Le véhicule a été dégagé au bout de deux heures environ.

L'équipe de plongeurs de la marine recherche maintenant le quatrième soldat, toujours porté disparu, à l'aide d'un radar.

L'armée américaine et les autorités lituaniennes enquêtent sur les causes de l'incident.