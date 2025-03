Raz-de-marée au Ghana : la région de Ketu South en état d'urgence

Le ministre régional de la Volta, James Gunu, a déclaré l'état d'urgence à Ketu South suite à la crise des raz-de-marée, appelant à une intervention urgente pour éviter une nouvelle catastrophe.

La montée inexorable du niveau de la mer a fait des ravages dans les communautés côtières, forçant des centaines de personnes à quitter leur maison et laissant derrière elles une traînée de destruction. Au Ghana, les communautés côtières de Ketu South sont assiégées.

Depuis près de deux semaines, de puissants raz-de-marée s'abattent sur le littoral, détruisant les maisons, les écoles, les terres agricoles et les infrastructures essentielles.

« Pour nous, commerçants, une coupure de route signifierait des détours longs et coûteux juste pour atteindre nos destinations, ce qui augmenterait considérablement les frais de transport et affecterait nos activités. », a expliqué Emefa Agbosu, commerçante. Avec des maisons, des écoles, des centres de santé et des cimetières engloutis par les marées montantes, la dévastation a atteint des niveaux alarmants.

Des cimetières ont disparu, des familles entières ont été déplacées et les conséquences psychologiques sur les habitants, en particulier les femmes et les enfants, sont immenses.

Qualifiant la situation de problème de sécurité nationale, le ministre de la Volta, James Gunu, a appelé à une intervention immédiate pour éviter d'autres dévastations : « Nous savons que cette situation dure depuis très longtemps. Mais cette fois-ci, le niveau de dévastation est tout simplement insupportable. Le gouvernement est inquiet. » a indiqué le ministre.

Actuellement, de nombreux résidents déplacés comptent sur les articles de secours tout en cherchant un abri dans les églises, les structures de fortune ou en dormant à la belle étoile.

« C'est là que nous dormons chaque nuit, mais chaque fois que la mer déferle, nous sommes obligés de rassembler nos affaires et de nous réfugier sur les rochers jusqu'à ce que les vagues s'apaisent. », a décrit Daduga Kpordohu, poissonnière.

« Dormir à la belle étoile nous rend vulnérables à la poussière, aux infections et aux conditions climatiques difficiles. Les enfants, en particulier, souffrent des piqûres de moustiques, ce qui augmente le risque de paludisme. », a déploré Selasi Amedzro, poissonnière.

Au-delà de l'aide à court terme, les habitants touchés exigent des solutions à long terme.

« Notre plus grande préoccupation est la nécessité urgente de construire un mur de défense contre la mer. Il serait désastreux que les marées traversent cette route et pénètrent dans la lagune. Les chauffeurs comme nous perdront leur gagne-pain.», a ajouté Thomas Agbekponu, chef pêcheur d’Agavedzi.

Ils ont exhorté le gouvernement à achever le projet de défense maritime abandonné depuis longtemps et à accélérer le projet d'abris de Ghana Gas, qui visait à fournir 150 appartements de deux chambres à coucher aux familles déplacées.