Women of Valour : le combat de Gloria Nawanyaga contre la stigmatisation du VIH

Dans un pays où 860 000 femmes vivent avec le VIH, l'histoire de Gloria Nawanyaga représente les progrès réalisés dans la lutte contre la maladie. Elle a découvert sa séropositivité à l'âge de 11 ans, et ce qui aurait pu devenir une vie de silence et de stigmatisation s'est transformé en une vie de courage et de plaidoyer.

Avocate spécialisée dans les droits de l'homme, championne de la communauté mondiale pour l'Unicef et le sida et fondatrice de la Global Young Positive Foundation, Gloria, 27 ans, a consacré sa vie à la lutte contre le sida. Elle s’est consacrée à briser la stigmatisation qui entoure le VIH. Elle a fait de son histoire personnelle une plateforme puissante, prouvant que l'espoir, et non la peur, peut conduire à la transformation.

Vous avez gagné de nombreuses couronnes, bien sûr. Et je sais que ce week-end, nous sommes sur le point de porter une autre couronne importante. Vous allez vous marier. Qu'est-ce que cela vous fait ?

L'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant que jeunes vivant avec le VIH est de trouver l'amour.

En raison de la stigmatisation et de la discrimination associées au VIH, de nombreuses personnes ne veulent pas sortir avec des personnes vivant avec le VIH. Ils pensent que vous allez les flouer, ou que vous ne les méritez pas.

Et j'ai aussi connu beaucoup de ruptures douloureuses lorsqu'il s'agissait de révéler ma séropositivité aux différentes personnes qui m’abordaient dans ma recherche de l’amour. Mais je suis heureuse d'avoir enfin trouvé la bonne personne. J'essaie aussi d'aider d'autres jeunes qui luttent contre la stigmatisation, la discrimination en particulier lorsqu'il s'agit de trouver l'amour et de rencontrer leur semblable. J'ai d'ailleurs lancé une initiative intitulée "Meet Your Kind". Je me sens bénie.

Vaincre la stigmatisation est un aspect important de votre parcours. Racontez-nous le moment décisif où vous avez décidé d'assumer ouvertement votre séropositivité.

La première fois, c'était quand j'étais au lycée, en deuxième année. J'aurais dû être à l'université à ce moment-là, mais comme nous avions des difficultés financières à la maison parce que mon père était malade et qu’il était le soutien de la famille, je ne pouvais pas changer d'université. Je suis donc retournée au lycée et quand ils m'ont vu, ma colocataire a dit qu’elle connaissait quelqu'un qui vit avec le VIH et qui veut l'infecter, la rumeur s'est répandue à l'école, au foyer, que j'étais séropositive.

Les gens m’ont jugé et m’ont mis de côté. C'est à ce moment-là que j'ai pris mon courage à deux mains et que je suis allée sur Internet. Je m'en souviens parce que j'étais très déterminée à faire taire les préjugés. Je suis allée sur Internet et j'ai fait des recherches sur le VIH en Ouganda. Et c’est cette année-là, j'ai été couronnée Miss Y plus 2017, 2018. C'est à partir de là que j'ai commencé à vivre publiquement avec le VIH. Je voulais vraiment prouver aux gens qu'ils avaient tort et leur montrer que nous sommes tous humains. En tant qu'avocate, je me demande pourquoi les gens nous stigmatisent ? nous discriminent ? Nous méritons l'égalité des droits. Nous méritons l'égalité des chances. Nous sommes des personnes comme les autres, notre sang est aussi rouge que celui des autres ?

En tant que fondatrice de la Gilo Positives Foundation, vous avez permis à tant de jeunes de s'émanciper. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes femmes en cette Journée internationale de la femme ?

Le message que j'adresse aux jeunes femmes à l'occasion de la Journée internationale de la femme est le suivant : nous sommes puissantes. Nous sommes belles. Elles sont précieuses. Nous devrions toujours savoir que nous sommes les mères de ce monde. Si nous n'étions pas là, ce monde ne se multiplierait pas. Nous devons donc nous valoriser et savoir que nous sommes le phare de la société. N'oubliez donc jamais cette origine. Sachez que vous devez être fortes et que vous l'êtes, que vous êtes résilientes et que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez....ne laissez pas le patriarcat vous prendre la tête. Ne laissez pas les inégalités entre les hommes et les femmes vous dépasser. Sachez que vous méritez toutes les bonnes choses de ce monde.

Votre parcours a été marqué par l'autonomisation et la transformation. Quel message ou conseil donneriez-vous à d'autres personnes confrontées à leurs propres difficultés ? Il peut s'agir de santé, de confiance en soi ou d'autres formes de stigmatisation.

Mon message aux jeunes est de savoir que le VIH ne nous définit pas, en particulier ceux qui vivent avec le VIH, vous pouvez toujours réaliser vos rêves. Vous pouvez toujours faire des études qui vous permettront de devenir quelqu'un dans la vie. Vous pouvez encore faire tout ce que vous voulez faire. Alors ne vous apitoyez pas sur votre sort. Ne vous intimidez pas en vous disant : « Oh, moi, je vis avec le VIH. Que puis-je faire ? Non, vous pouvez toujours vivre. Le VIH n'est qu'un petit virus en nous.