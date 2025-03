Ukraine : Zelenskyy veut des garanties avant tout accord de paix avec la Russie

Après une prise de bec publique avec le président américain, Donald Trump, au sujet des négociations pour la paix, le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, a réaffirmé sa demande de garanties de sécurité internationales pour protéger l'Ukraine face à la menace persistante de la Russie.

Lors d'une réunion cruciale, l'administration Trump aurait proposé un accord sur les minerais de l'Ukraine en échange de garanties de sécurité. Cependant, cet accord ne prévoyait pas de protection concrète face à une nouvelle invasion russe, ce qui a provoqué la frustration de Zelenskyy. Il a insisté sur le fait qu'un cessez-le-feu, sans véritables garanties de sécurité, serait inacceptable pour son peuple, qui lutte depuis plus de trois ans contre l'agression russe.

"Un simple cessez-le-feu, sans garanties de sécurité, c'est une question extrêmement sensible pour notre peuple. Nous avons besoin d'une protection réelle. Nous attendons de l'Amérique qu’elle soit de notre côté, qu’elle reste avec nous et non avec les Russes", a déclaré le président ukrainien.

Zelenskyy a également souligné que l'Ukraine était prête à négocier un accord de paix, mais pas à n'importe quelles conditions. "Personne ne souhaite mettre fin à cette guerre plus que nous. C’est une bataille pour notre liberté et pour nos vies", a-t-il insisté, ajoutant qu’il espérait que les États-Unis se tiendraient aux côtés de l’Ukraine dans cette lutte pour stopper l'agression de Vladimir Poutine.

Alors que les tensions diplomatiques continuent d'augmenter, Zelenskyy a rappelé que des avancées, comme l’accord sur les minerais, pourraient constituer un premier pas vers la paix, à condition que des garanties de sécurité solides soient mises en place pour protéger son peuple à long terme.