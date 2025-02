L'Éthiopie s'inquiète d'un arrêt de l'USAID en Afrique

Le gel de l'aide internationale par le président américain Donald Trump continue de provoquer des ondes de choc à travers le continent africain, et les organisations éthiopiennes de défense des droits de l'homme s'inquiète.

Masud Gebeyehu Reta, directeur exécutif des Organisations éthiopiennes des droits de l'homme et membre des Organisations de la société civile éthiopienne, affirme que des centaines d'organisations de la société civile et humanitaires seront contraintes de cesser leurs activités vitales en raison de cette mesure.

La semaine dernière, le ministère éthiopien de la Santé a annoncé la résiliation du contrat de plus de 5 000 agents de santé en raison du gel de 90 jours de l'aide financière imposé par l'administration Trump.

Dans une réponse cinglante, Reta a déclaré que Trump ne devrait pas interférer avec la générosité du peuple américain envers ses semblables dans le besoin.

"Cet argent appartient au peuple et il est destiné au peuple. C'est ainsi que le peuple américain souhaite soutenir d'autres communautés à travers le monde, dans un esprit de fraternité mondiale. Ce n'est pas un pouvoir discrétionnaire de l'exécutif, mais bien la volonté du peuple, qui veut venir en aide aux personnes touchées par les conflits, le changement climatique, les maladies et d'autres crises," a-t-il déclaré.

Les États-Unis sont de loin la plus grande source d'aide étrangère dans le monde, bien que plusieurs pays européens consacrent une part plus importante de leur budget à l'aide humanitaire.

L'USAID finance des projets dans environ 120 pays, visant à lutter contre les épidémies, éduquer les enfants, fournir de l'eau potable et soutenir d'autres domaines du développement.

L'agence joue un rôle clé dans l'assistance humanitaire en Colombie, les efforts de conservation en Amazonie brésilienne et l'éradication de la coca au Pérou.

Récemment, les fonds de l'USAID ont également soutenu une aide humanitaire d'urgence pour plus de 2,8 millions de Vénézuéliens ayant fui la crise économique.

Rien qu'en 2024, l'agence a transféré environ 45 millions de dollars au Programme alimentaire mondial de l'ONU, principalement pour aider les Vénézuéliens.

Au Brésil, la plus grande initiative de l'USAID est le Partenariat pour la conservation de la biodiversité amazonienne, qui se concentre sur la préservation de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie des populations autochtones et des autres communautés de la forêt tropicale.

Au Pérou, une partie des 135 millions de dollars de financement de l'USAID en 2024 a été consacrée au financement d'alternatives à la production de cocaïne, comme le café et le cacao.

L'agence humanitaire cherche à réduire la production de cette drogue depuis le début des années 1980.

L'année dernière, les États-Unis ont versé plus de 6,5 milliards de dollars d'aide humanitaire à l'Afrique subsaharienne.

Reconnu comme l'un des programmes d'aide étrangère les plus efficaces au monde, le Plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida (PEPFAR) a été crédité d'avoir sauvé plus de 25 millions de vies, principalement en Afrique.