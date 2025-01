USA : des patineurs russes parmi les victimes du crash à Washington

Au moins trois passagers russes figurent parmi les victimes de la collision entre un avion et un hélicoptère survenu mercredi à Washington au-dessus du fleuve Potomac.

Parmi les 67 victimes, la crème du patinage artistique américain, russe, leurs encadreurs et membres de familles. Les autorités n'espèrent plus retrouver des survivants. Vendredi, le ministère russe des Affaires Etrangères a confirmé la mort de ses compatriotes : nos compatriotes se trouvaient à bord de l'avion de ligne, notamment les champions du monde de l'équipe russe de patinage artistique en couple, Evgenia Shishkova et Vadim Naumov, ainsi que la patineuse artistique soviétique Irina Polyanskaya. Ils travaillaient comme entraîneurs aux États-Unis. Les athlètes américains qui les accompagnaient sont également décédés. Une fois de plus, comme l'a déclaré la partie américaine, il n'y a aucun survivant de cet accident d'avion.

L'avion transportait 60 passagers et quatre membres d'équipage, et trois soldats se trouvaient à bord de l'hélicoptère de l'armée qui effectuait des exercices de routine. Les raisons de la collision n'ont pas encore été dévoilées. L'avion de ligne qui s'est écrasé avant son atterrissage venait de Wichita dans le Kansas, un important championnat de patinage artistique s'y déroulait.