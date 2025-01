Ouganda : la consommation de drogue chez les jeunes atteint des niveaux alarmants

Godfrey Mukiisa, un Ougandais en voie de guérison, témoigne de son combat contre la toxicomanie.

Godfrey Mukiisa a réussi à diminuer sa consommation de substances addictives après avoir pris conscience des conséquences dévastatrices de la drogue. Cela fait maintenant près d’un an et demi qu’il a complètement arrêté. Aujourd’hui, il évoque avec amertume les vingt années passées à consommer de l’héroïne, une période qui a profondément marqué sa vie.

Un ami m’a expliqué qu’il avait d’abord été influencé par la marijuana. Ensuite, il est venu me voir et m’a dit : “Utilise ça, moi aussi j’ai été influencé par la marijuana.” Il ajoutait : “C’est ainsi que j’ai été promu.”

Mukiisa a quitté l’école en sixième année, à l’âge de 17 ans, et a pris une décision qui a bouleversé son existence. Il s’est enfui de chez lui pour rejoindre d’autres toxicomanes dans un ghetto de Kampala, un choix qui a radicalement transformé le cours de sa vie.

Quand j’étais jeune, j’avais ma propre voiture, je n’étais même pas encore un homme... Mais à cause de la drogue, j’ai tout perdu. J’ai vendu ma voiture, et ma famille, qui était autrefois à mes côtés, n’est plus là. Elle a même quitté le pays.

Une ONG spécialisée dans l’accompagnement des jeunes dépendants aux drogues a pris Mukiisa en charge pour un traitement thérapeutique. Aujourd’hui, il est sur la voie de la guérison, reconstruisant pas à pas sa vie. Cependant, les spécialistes de l’hôpital psychiatrique d’Ouganda expriment une vive inquiétude : la toxicomanie chez les jeunes atteint des proportions alarmantes et devient de plus en plus difficile à contrôler.

Les parents évitent souvent d’aborder des sujets sensibles comme la drogue avec leurs enfants. Pourtant, une fois confrontés à la réalité, ces jeunes sont plus enclins à écouter leurs pairs, ceux qui ont déjà expérimenté ces substances, souligne Dr Irene Apio Wengi, psychiatre à l’hôpital Butabika.

En Ouganda, la consommation de drogue chez les jeunes atteint un taux alarmant de 70 %, dépassant largement celui des autres pays d’Afrique de l’Est. Cette situation préoccupante met en lumière une crise croissante qui touche particulièrement la jeunesse du pays. Par ailleurs, le commerce de drogues et d’alcool illicites représente un défi majeur pour les autorités.

Face à cette urgence, les psychiatres appellent à des campagnes de sensibilisation dans les écoles et les communautés pour lutter contre la toxicomanie. Ils insistent sur la nécessité d’un dialogue ouvert entre parents et enfants, ainsi que sur la mise en place de programmes éducatifs et de soutien pour prévenir et combattre ce fléau qui menace l’avenir de toute une génération.