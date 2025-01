RDC : Kagamé "prêt à la confrontation", la France exige le départ du M23

La situation en République Démocratique du Congo (RDC) s’envenime alors que les rebelles du M23, soutenus par Kigali, ont pris le contrôle de Goma et progressent vers Bukavu. Face aux critiques internationales, le président rwandais Paul Kagamé persiste et signe : il rejette toute implication de son pays dans le conflit et se dit prêt à la confrontation.

L'Allemagne a réagi en annulant les négociations sur l'aide au Rwanda, tandis que la Grande-Bretagne envisage de suspendre les 39,26 millions d'euros d'aide bilatérale qu'elle accorde annuellement à Kigali. Ces mesures illustrent une pression croissante de la communauté internationale face à l'implication supposée du Rwanda dans l'escalade des tensions en RDC.

De son côté, la France a pris position. Arrivé ce jeudi à Kinshasa, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a appelé les forces rwandaises à "quitter instamment" le territoire congolais et a exigé que le M23 "se retire immédiatement des territoires dont il a pris le contrôle".

Une région au bord de l'embrasement

Dans ce climat de tensions, plusieurs pays africains appellent à un cessez-le-feu immédiat. Tandis que le Burundi affiche son soutien aux forces congolaises, l'Afrique du Sud accuse ouvertement le Rwanda d'alimenter la crise. En réponse, Paul Kagamé dénonce une déformation des faits et accuse le président sud-africain Cyril Ramaphosa de travestir la réalité du conflit.

Face à l’escalade de la violence, le président congolais Félix Tshisekedi a promis une riposte militaire. "La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol mènera à une escalade aux conséquences imprévisibles", a-t-il averti lors d'un discours à la nation.