Azizi Life : une initiative qui change la vie des artisanes rwandaises

Fondée en 2008, AZIZI Life s'inscrit comme une initiative d'inspiration swahili dédiée à autonomiser les artisanes rurales du Rwanda. Sa mission est claire : soutenir les communautés locales en aidant les femmes à produire divers objets artisanaux qu'elles peuvent vendre, garantissant ainsi un revenu stable pour subvenir aux besoins de leur famille et participer au développement communautaire.

Impact et Réalisations

« Nous aidons 760 artisanes rurales à trouver des marchés pour leurs paniers et objets d'artisanat. De plus, nous soutenons les apiculteurs dans la vente de leurs produits et proposons des expériences communautaires aux touristes pour leur faire découvrir la culture rwandaise », explique Jeanine Mutoniwase, PDG et cofondatrice d'AZIZI Life.

Grâce à cet engagement, les femmes rurales ont vu leur quotidien transformé : elles construisent des maisons, accèdent à l'électricité et à l'eau potable, et peuvent assurer les frais de scolarité de leurs enfants. Certaines investissent dans des terres et se lancent dans l'élevage, utilisant principalement des matières premières locales comme les feuilles de bananier et le bois de jacaranda pour leurs créations.

Défis persistants

Malgré ces succès, des obstacles subsistent. La portée commerciale d'AZIZI Life est encore limitée, et des stigmates sociétaux freinent les femmes à être reconnues comme soutiens de famille.

« Nous avons un bon marché à l'étranger, mais il reste difficile d'étendre notre réseau globalement, même si notre production augmente », déclare Restude Yankurije, une artisane.

Uwimbabazi Sylveria, également artisane, ajoute : « J'ai de nombreux projets d'investissement pour l'avenir, car le coût de la vie augmente continuellement. »

Succès économique

En dépit des défis, AZIZI Life a réalisé des ventes impressionnantes de 200 000 dollars ces dernières années, exportant des produits vers des pays comme le Canada et les États-Unis. Cette réussite souligne l'impact positif de l'initiative sur l'économie rurale rwandaise.